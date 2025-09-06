Leoncavallo, oggi doppio corteo a Milano: attesi in migliaia con incognita piazza Duomo

(Adnkronos) – Non si è ancora sciolto il 'nodo piazza Duomo' per il corteo 'Giù le mani dalla città' che sfilerà oggi pomeriggio per le vie di Milano, a sostegno del Leoncavallo. Lo storico centro sociale, sgomberato lo scorso 21 agosto, sui social nel pomeriggio ha condiviso il percorso della manifestazione, a cui si attendono diverse decine di migliaia di persone da tutta Italia. L'appuntamento è alle 14 con il concentramento in porta Venezia. Da lì il serpentone imboccherà viale Majno, viale Bianca Maria, viale Regina Margherita, fino ad arrivare in porta Romana e risalire il corso, puntando verso il centro della città. Poi la svolta a destra lungo via Francesco Sforza, con il passaggio davanti al Policlinico, largo Augusto e piazza Fontana. Fin qui non dovrebbero esserci sorprese. Il problema è rappresentato dalle ultime centinaia di metri: gli organizzatori vorrebbero raggiungere in corteo piazza Duomo, un simbolo che generalmente non viene concesso per le manifestazioni. Da via Fatebenefratelli non manca la disponibilità a fare un'eccezione, il problema è la concomitanza con le celebrazioni per il Giubileo dedicato al mondo della scuola, presiedute dall'arcivescovo. Monsignor Mario Delpini alle 15.30 ha in agenda un dialogo con il professor Marco Balzano e alle 17.30 celebrerà la messa nella Cattedrale. Due le possibili soluzioni: o ritardare la partenza del corteo da Porta Venezia, per evitare la sovrapposizione con le celebrazioni religiose o far terminare la manifestazione in piazza Fontana. Un'ipotesi questa che al momento sembra più probabile. Le interlocuzioni tra la Questura e i rappresentanti del Leoncavallo sono ancora in corso ed è possibile che la decisione finale verrà presa sulla base delle valutazioni dell'ultim'ora. Definito, invece, il percorso del corteo prima del corteo, ovvero la manifestazione 'Contro la città dei padroni'. I ragazzi dei centri sociali milanesi, Cantiere in primis, si ritroveranno alle 12 davanti alla Stazione Centrale. Da lì sfileranno in via Galvani, via Melchiorre Gioia, piazza della Repubblica, per imboccare poi i Bastioni e raggiungere Porta Venezia, dove si uniranno alla manifestazione principale. —[email protected] (Web Info)