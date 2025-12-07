News

Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica: “Traditori della Patria”

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Lega “chiamerà Calenda a rispondere delle sue farneticanti dichiarazioni nelle sedi opportune”. E’ quanto si apprende da fonti del partito di Matteo Salvini, dopo quanto dichiarato dal leader di Azione, in un’intervista al Corriere della Sera, sostenendo che “ci sono molti filoputiniani” in M5S e Lega, chiedendosi inoltre se “vengono finanziati da Putin”. 

A stretto giro la replica di Calenda che scrive: “Cari leghisti intanto rispondete sul perché non avete formalmente disdetto l’accordo con Russia Unita. Traditori della Patria”. 

