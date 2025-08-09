News

Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Leeds in amichevole a Dublino. Per i rossoneri, test contro una neopromossa in Premier League, dopo le prime convincenti uscite estive contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Leeds-Milan in tv e streaming
.  Ecco le probabili formazioni dell'amichevole di oggi tra Milan e Leeds, in programma alle 16:  
Leeds (4-2-3-1) Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. All. Farke 
Milan (4-3-3) Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. All. Allegri L'amichevole di oggi sabato 9 agosto tra Milan e Leeds sarà visibile in diretta su Dazn, per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Esodo estivo, weekend da bollino nero: 13 milioni...

Israele verso l’occupazione totale di Gaza City: domenica...

Botulino, l’esperta: “Più rischi con il caldo ma...

Napoli-Girona: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Il caldo stringe la morsa sull’Italia, oggi 6...

Colonia-Atalanta, oggi amichevole per la Dea: orario, probabili...

Mal d’estate, 10 mosse per superare la tristezza...

Più investi e assumi e meno paghi, Ires...

Ex Ilva, countdown per l’accordo: Urso: “Il 12...

Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta