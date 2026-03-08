News

Lecce-Cremonese 2-1: colpo salvezza dei giallorossi, caos e proteste nel finale. Cos’è successo

by Adnkronos

(Adnkronos) – Il Lecce batte la Cremonese 2-1 al Via Del Mare oggi, domenica 8 marzo, in un vero e proprio scontro salvezza. Tre punti fondamentali per la squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a 27 punti mentre la formazione di Nicola resta ferma a 24. Giallorossi in vantaggio al 22′ con Pierotti, poi il raddoppio al 38′ con il rigore di Stulic. Nella ripresa la Cremonese accorcia le distanze al 47′ con Bonazzoli, ma a dominare sono le proteste nel finale di partita. 

Nel finale di Lecce-Cremonese succede di tutto. Al minuto 87 viene annullato il pari degli ospiti per fallo di mano di Payero, che spinge la palla in rete. Poi, in pieno recupero, i giocatori della Cremonese si infuriano per un possibile fallo su Sanabria, che cade in area dopo un contatto con Jean e chiede rigore. Per l’arbitro Sozza è tutto regolare e il Var non interviene: da qui, la rabbia della panchina grigiorossa.  

