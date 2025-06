(Adnkronos) – L'attaccante della Lazio Loum Tchaouna molto vicino al trasferimento al Bournemouth in Premier League. L'accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai dodici milioni di euro, a quanto apprende l'Adnkronos. Le due squadre continuano a trattare per concludere l'affare. Il calciatore ciadiano naturalizzato francese quest'anno in maglia biancoceleste ha collezionato 24 presenze con un gol realizzato. —[email protected] (Web Info)