News

Lazio-Genoa, rigori e gol: decisivo il Var, cosa è successo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Var è decisivo per l’assegnazione di due calci di rigore nel match Lazio-Genoa oggi 30 gennaio. Il risultato all’Olimpico, deserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti, si sblocca al 57′ con il penalty trasformato da Pedro. La massima punizione viene assegnata dall’arbitro Zufferli dopo il richiamo del Var. Il direttore di gara inizialmente non sanziona il tocco di mano di Martin dopo l’accelerazione di Isaksen. Zufferli, al monitor, valuta le immagini: il tocco del genoano è giudicato falloso, rigore e Lazio a segno. 

La Lazio raddoppia al 62′ con Taylor ma 5 minuti dopo subisce la rete genoana, anche in questo caso su rigore e anche stavolta con l’intervento del Var. Zufferli viene richiamato per un tocco sospetto di Gila. Il monitor chiarisce la situazione al direttore di gara: mano, penalty e Malinovskyi trasforma. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Le Constellation brucia, i miei amici sono morti”,...

Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi, 30 gennaio

Caterine O’Hara, il messaggio di Macaulay Culkin: “Mamma,...

Agenti sotto processo solo su richiesta del ministro,...

Crans-Montana, la Svizzera concede l’assistenza giudiziaria all’Italia

Uccise neonata con l’acido, ex dipendente di un...

Addio a Catherine O’Hara, l’attrice di ‘Mamma ho...

Milano-Cortina, Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo...

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia pubblica oltre 3 milioni...