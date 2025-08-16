News

Lazio-Atromitos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
La Lazo scende in campo in amichevole. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 16 agosto, i greci dell'Atromitos, club di prima serie ellenica, allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti. La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della stagione, con la Serie A che partirà nel weekend del 24 agosto, giorno in cui la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Como.  La sfida tra Lazio e Atromitos è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20. Ecco la probabile formazione biancoceleste:  
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri  Lazio-Atromitos sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morto Tristan Rogers, leggenda di ‘General Hospital’: aveva...

Incendio in un palazzo di Biella, un morto...

Ucraina, nessun accordo su Kiev: Trump chiama Zelensky...

Inter-Olympiacos: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint in Austria:...

Avvistati conigli ‘Frankenstein’: cos’è il virus che ha...

TOMORROW – Palio di Siena 16 agosto 2025...

Paolini in semifinale Cincinnati, Gauff battuta in 3...

Trump bocciato dopo il vertice, i verdetti: “Ha...

Palio Siena, la corsa dell’Assunta accende la città....