Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – La Lazio ospita l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, i biancocelesti sfidano la Dea – in diretta tv, in chiaro, e in streaming – nell’andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. 

 

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino 

 

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

