News

Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – È stato siglato questa mattina al consiglio regionale del Lazio, il protocollo di intesa fra il difensore civico regionale e Anci Lazio, con l’obiettivo di ridurre le distanze fra cittadini e la pubblica amministrazione. Fra i presenti il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il sindaco di Rieti e presidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi, il Difensore civico della Regione Lazio e presidente del coordinamento nazionale dei Difensori civici Marino Fardelli: “I comuni sono il primo posto della democrazia, a cui i cittadini si rivolgono in primis per essere ascoltati. Con questo accordo rafforziamo questo ponte – spiega Fardelli – per costruire dialogo più diretto con comuni del Lazio, favorendo la difesa civica come strumento per tutti”. Un lavoro, quello del difensore civico, che è “di prossimità, vicino ai territori, utile per risolvere le questioni che i cittadini ci sottopongono”. Nel solo 2025, il difensore civico “ha superato le 1.200 istanze”. “Come Anci Lazio – spiega il presidente Sinibaldi – non potevamo non sottoscrivere questo protocollo e abbiamo accolto subito con grande felicità l’iniziativa del difensore civico: è un segnale di maturità rispetto al ruolo della difesa civica e alla sua percezione rispetto agli amministratori del Lazio. L’obiettivo è lavorare affinché tutti cittadini del Lazio abbiano pari accesso alla pubblica amministrazione. La Difesa civica – conclude – è un istituto che va portato sui territori e alla consapevolezza dei cittadini, per far conoscere una opportunità concreta”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Trump: “Guerra finirà presto, deciderò io quando”

Digiuno intermittente, gli esperti avvertono: “Non è adatto...

Lavoro, Nisini: “Aumentare occupazione di qualità, flessibilità non...

Aurigemma: “Difensore civico riduce distanza fra cittadino e...

Fardelli: “Difensore civico non è nemico della Pa...

Sinibaldi (Anci): “Protocollo con Difensore civico per ridurre...

Rossella Erra, i progressi con la dieta: “Ora...

Ucraina, Vannacci: “No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra,...

Tecnologia, Passadore (Asus): “Fondamentale il servizio post-vendita”

Aisla: “Terzo settore non supplenza del welfare ma...