Lavoro, Napoli (Confapi): “Nuove sfide complesse, associazioni datoriali centrali”

(Adnkronos) – "Da anni il Festival del lavoro offre al Paese una riflessione rara sul futuro del lavoro e di questo va dato merito a Rosario de Luca e a tutti i consulenti del lavoro. Oggi ci troviamo di fronte a sfide di una complessità senza precedenti, viviamo un'epoca di cambiamenti sociali e politici rari e complessi, in un contesto geo politico come quello attuale. L'intelligenza artificiale sta modificando i processi produttivi e in questo momento le associazioni datoriali, gli organi professionali assumono un ruolo strategico, e di sicuro tutti siamo chiamati ad affrontare queste nuove sfide in un rinnovato spirito europeo". Lo ha detto il vicepresidente di Confapi, Francesco Napoli, intervenendo in un confronto al Festival del lavoro in corso a Genova. —[email protected] (Web Info)