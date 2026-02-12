Lavoro, esperti: “Impegno per aumento richiesta di benessere psicofisico”

(Adnkronos) – Nel mondo del lavoro è in atto una trasformazione culturale profonda. Sempre più persone non cercano soltanto una retribuzione adeguata, ma chiedono che l’ambiente lavorativo contribuisca al loro benessere complessivo, fisico e mentale. E’ il tema dell’episodio ‘Benessere e lavoro: un obiettivo per il sistema Paese’ del vodcast ‘Ssn – Salute, sostenibilità e nuove frontiere’, realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com. Ospiti dell’episodio sono l’onorevole Ilenia Malavasi, membro della Commissione Sanità della Camera dei deputati, ed Emanuela Vacca Maggiolini, Hr Director di AbbVie Italia. A introdurre il dibattito sono alcuni dati significativi. Secondo il Censis, per 6 lavoratori su 10 la salute psicofisica rappresenta un valore fondamentale, mentre per 9 su 10 il benessere psicologico è considerato prioritario. Tuttavia, solo il 30% delle aziende dispone di programmi strutturati di welfare. Un gap che, secondo diverse stime, rappresenta anche un mancato investimento economico: ogni euro speso per il benessere mentale dei lavoratori può generare fino a 4 euro di ritorno, grazie alla riduzione di assenze e criticità organizzative.

Dal punto di vista legislativo, negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione verso il rapporto tra lavoro e qualità della vita. “In questi anni abbiamo molto riflettuto anche su quello che i giovani chiedono al mondo del lavoro – spiega Malavasi – Fare scelte legislative per orientare il mercato del lavoro significa capire quello che oggi i cittadini chiedono alle istituzioni”. Secondo l’onorevole, la pandemia ha accelerato un cambiamento di prospettiva. “I giovani, ma anche medici e infermieri – sottolinea – hanno messo al centro del loro benessere non tanto la retribuzione, che resta importante, ma il tempo, di cui il lavoro è una parte, ma non è più la parte determinante del progetto di vita”.

Tra le iniziative legislative più recenti, la parlamentare ha ricordato l’approvazione di una legge a sostegno dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o rare. “Abbiamo aumentato fino a 24 mesi il tempo non retribuito che l’azienda deve concedere in presenza di percorsi di cura invasivi – evidenzia – e abbiamo integrato 10 ore aggiuntive retribuite per esami e controlli”. La normativa promuove inoltre maggiore flessibilità lavorativa, favorendo ‘smart working’ e sedi operative più vicine al luogo di residenza. Un impegno che si estende anche ai congedi parentali. “Stiamo lavorando per rendere più paritari i congedi e garantire le stesse opportunità a uomini e donne, consentendo di seguire la nascita e la crescita dei figli”, aggiunge Malavasi, collegando il tema anche alla crisi della natalità. Particolare attenzione è rivolta anche alla figura del caregiver familiare. “Oggi in Italia i caregiver sono circa 7 milioni – ricorda – Spesso sono donne in età lavorativa che rinunciano al lavoro in assenza di diritti e tutele, alimentando fragilità economiche e sociali”. Tra le priorità emergenti c’è il potenziamento dei servizi di salute mentale. “Abbiamo visto crescere enormemente la richiesta di sostegno psicologico – rimarca la parlamentare – I bonus sono stati una scelta importante, ma non sufficiente ad affrontare un bisogno crescente nelle nostre comunità”.

Il nuovo Piano nazionale per la salute mentale 2025-2030 – si ricorda nel corso del vodcast – punta a rafforzare i Dipartimenti di Salute mentale, oggi caratterizzati da una carenza stimata di circa 15mila operatori. Tuttavia, Malavasi evidenzia alcune criticità: “Il piano prevede uno psichiatra ogni 10mila abitanti, ma non prevede la figura dello psicologo di base, che invece riteniamo fondamentale”. Secondo l’onorevole, l’introduzione dello psicologo di base nelle Case di comunità permetterebbe un accesso diretto ai servizi e contribuirebbe a ridurre lo stigma, aiutando a normalizzare “il bisogno di supporto psicologico perché – osserva – può capitare a tutti di vivere momenti di fragilità”.

Parallelamente all’impegno istituzionale, anche le aziende stanno ripensando il proprio approccio al benessere dei dipendenti. “La nostra missione è generare un impatto positivo sulla vita delle persone e questo non può prescindere dall’occuparci dei nostri dipendenti – dichiara Vacca Maggiolini – AbbVie Italia, che conta circa 2mila dipendenti, è stata riconosciuta come azienda attenta alla qualità dell’ambiente di lavoro. Abbiamo superato l’idea di singole iniziative spot e affrontato il benessere in maniera strutturata e integrata”. L’invito è di andare oltre alla visione “ormai superata” della produttività. “Per molto tempo si è pensato che la produttività fosse direttamente collegata alle ore lavorate. In realtà la vita è una e la soddisfazione lavorativa e personale si influenzano reciprocamente. Da qui – continua – nasce il concetto di benessere integrato, che comprende salute fisica, mentale e cultura inclusiva. Le organizzazioni oggi parlano di well-being a 360 gradi e della necessità di creare ambienti in cui le persone possano vivere una vita integrata e non spezzettata”.

Sono numerosi i programmi sviluppati dalla farmaceutica dedicati alla salute dei dipendenti, tra cui “check-up gratuiti, consulenze nutrizionali, fisioterapia, attività sportive e percorsi di prevenzione. Il programma ‘Prevenzione salute sport’ – precisa Vacca Maggiolini – promuove la cultura della prevenzione e consente ai dipendenti di anticipare potenziali malattie”. Tra le proposte più innovative spicca ‘AbbVie Vitality’ per invitare i lavoratori a “trovate il tempo per prendersi cura di se stessi”. Sul tema, Malavasi ribadisce l’importanza di “spiegare ai cittadini che bisogna imparare a volersi bene, perché la vita è preziosa e la felicità passa anche dal benessere psicofisico”. Questo e gli altri episodi del vodcast che racconta come cambia il sistema salute attraverso la voce dei protagonisti sono disponibili sui canali YouTube, Spotify, oltre che nella sezione Podcast di adnkronos.com.



