L’Anno che Verrà, da Sal Da Vinci a Patty Pravo: ecco il super cast su Rai 1

(Adnkronos) – Sarà ancora la Calabria, per la terza volta consecutiva, la cornice del Capodanno di Rai1. La notte del 31 dicembre, ‘L’Anno che Verrà’ saluterà il 2026 in diretta dal lungomare di Catanzaro, su un palco descritto come “il più grande mai allestito” per l’evento. Alla conduzione, per il secondo anno, Marco Liorni, che guiderà il pubblico in oltre quattro ore di musica e spettacolo subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Accanto a lui, una testimonial d’eccezione: la cantautrice Nina Zilli. Oltre a esibirsi con i suoi successi, Zilli vestirà i panni di inviata speciale, raccontando le bellezze della regione attraverso una serie di “cartoline” girate nei giorni precedenti.

Il piatto forte della serata sarà, come da tradizione, un ricco parterre di artisti. Oltre a Nina Zilli, la lunga notte di Rai1 sarà animata dalle esibizioni di: Serena Brancale, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello e Antonino. La big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi suonerà dal vivo i più grandi successi di ieri e di oggi. Restano in forse, a causa di un’indisposizione legata a un virus, le presenze di Massimo Ranieri e Nino Frassica, la cui partecipazione sarà confermata a ridosso dell’evento, come è stato spiegato oggi durante la conferenza di presentazione, a Catanzaro.

L’evento è il fiore all’occhiello della sinergia tra la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, Rai Com, la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria. “L’accordo con la Rai non è solo il Capodanno, che è l’evento più importante, ma un progetto strategico,” ha spiegato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “Prevede che la Calabria sia raccontata nelle sue eccellenze in 50 trasmissioni del palinsesto Rai ogni anno. In tre anni hanno fatto 187 milioni di telespettatori”. Per Occhiuto si tratta di un “investimento straordinario che ha fatto conoscere luoghi della Calabria che erano sconosciuti, perché questa regione è stata raccontata sempre per i problemi e mai per le straordinarie eccellenze che ha”. Sulla scelta della location, ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo voluto che il Capodanno si svolgesse a Catanzaro, sullo Ionio, dove, secondo me, c’è uno dei mari più belli del mondo. Iniziative del genere servono a costruire una maggiore consapevolezza dell’eccellenza che abbiamo”.

Entusiasmo condiviso dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita: “Per Catanzaro è una fine d’anno un po’ speciale: abbiamo illuminato il ponte, domani verrà inaugurata la metro. Insomma, è uno slogan un po’ facile, però ‘andremo in metro al concerto della Rai’. Era una cosa impensabile un paio d’anni fa. Invertire la narrazione serve anche a dare fiducia, a dimostrare che le cose possono avvenire qua e che i progetti che iniziano si completano”.

Per la Rai, l’appuntamento di fine anno è una tradizione irrinunciabile. “Ognuno di noi ha passato il Capodanno con un parente che ogni anno è dentro casa: la televisione, la Rai”, ha affermato Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time. “Proprio perché è ospitato in famiglia, questo parente non può andare in pigiama, ma deve indossare l’abito più elegante. E quest’anno l’abito è fatto da un cast buono, un’organizzazione performante e una punta di diamante alla conduzione come Marco Liorni, una persona di grande caratura professionale e umana. Quando il ‘sistema Paese’ funziona, con televisione, amministrazioni e forze dell’ordine che vanno a braccetto, l’evento è un successo garantito”.

Visibilmente emozionato il conduttore, Marco Liorni: “È bello sentire che l’impatto della Rai valorizza l’immagine della Calabria. Andare sul territorio e sentire questa partecipazione è veramente importante”. Sul cast, aggiunge: “È bello sentire, dietro le quinte, artisti di grandissima esperienza che sentono ancora le vibrazioni per questo palco. Quello di Capodanno non è un palco come gli altri, lo senti”. Immancabile un riferimento al celebre fuori onda dello scorso anno. “Cosa ho imparato l’anno scorso? Che può succedere di tutto”, ha scherzato il conduttore. “Un altro imprevisto che mi augurerei? La neve”, ha concluso ridendo, prima di anticipare “un bel progetto per il 2026” di cui parlerà più avanti.

Lo show, con la regia di Stefano Mignucci e le scene di Marco Calzavara, sarà trasmesso anche in diretta streaming su RaiPlay e in radiovisione su Rai Radio1, con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola pronti a raccontare il backstage. Grazie a Rai Italia, gli auguri per il 2026 arriveranno anche a tutti gli italiani nel mondo.

