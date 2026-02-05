Lane vince contratto da 336 milioni di dollari per l’ampliamento della interstate 64 in Virginia

(Adnkronos) – Lane, controllata statunitense del Gruppo Webuild, si è aggiudicata il contratto da 389 milioni di dollari (circa 336 milioni in euro, 100% Lane) per la progettazione e realizzazione dei lavori di ampliamento e ammodernamento della Interstate 64 (I-64) a Norfolk, Virginia, negli Usa. Commissionata dal Virginia Department of Transportation (Vdot), l’opera è strategica per la mobilità in una delle aree più dinamiche della costa orientale degli Stati Uniti.

Con questo nuovo contratto, Webuild consolida la leadership negli Stati Uniti, dove è impegnata in progetti chiave per la mobilità sostenibile e il potenziamento della resilienza delle infrastrutture. Di questi giorni è anche l’annuncio dell’avvio di 643 milioni di dollari (547 milioni di euro) complessivi di lavori per la realizzazione del progetto Westshore Interchange, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (Fdot) nell’area di Tampa Bay, Florida, che Lane realizzerà con un partner locale. Questi contratti rafforzano ulteriormente il ruolo del Gruppo Webuild nella realizzazione di infrastrutture complesse in Nord America, il suo terzo mercato estero per fatturato.

Il nuovo contratto riguarda circa 11 chilometri del corridoio I-64 Hampton Roads Express Lanes (Hrel) e prevede la trasformazione delle tre corsie esistenti in una corsia express, riservata ai veicoli ad alta occupazione, e in tre corsie Gp (General Purpose) per ciascun senso di marcia, oltre all’ampliamento e/o alla riqualificazione di diciannove ponti già presenti lungo il tracciato. Il progetto è concepito per migliorare la sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza e garantire un flusso di traffico più scorrevole. I lavori, che si prevede saranno ultimati entro la fine del 2029, integreranno soluzioni progettuali innovative per minimizzare l’impatto sul traffico durante la costruzione e ridurre le esigenze di manutenzione nel lungo periodo.

Lane è attualmente attiva in Virginia su numerosi progetti infrastrutturali di rilievo, come i lavori di ampliamento di due ulteriori tratte della I-64, il progetto I-495 Next nell’area metropolitana di Washington, D.C., e l’ammodernamento della Naval Air Station (Nas) Oceana, base aerea della Marina militare degli Stati Uniti (Us Naval Force).

Webuild ha una presenza storica negli Usa, dove con Lane sta realizzando altri importanti progetti infrastrutturali, come i due tunnel gemelli Palisades per potenziare i collegamenti ferroviari di New York e, in Florida, il progetto Seminole Expressway/Sr 417 e intersezioni strategiche tra la I-4 e la Sand Lake Road e tra la I-4 e la Sr 535 nella contea di Orange. A luglio scorso, il Gruppo si è aggiudicato i lavori di ampliamento e ammodernamento lungo la I-85 in Carolina del Nord e quelli di ammodernamento di una tratta della I-75, uno dei principali corridoi per la viabilità del Nord in Florida.

