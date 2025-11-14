News

La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle luci

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Enrico Mentana conduce un “tg daltonico” su La7. L’edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l’impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d’emergenza con un effetto ‘crepuscolo’. “In conclusione ci dobbiamo scusare”, dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario. 

 

“E’ stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l’apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo – dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, 27enne precipitato da b&b: musica e viaggi...

Il primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina

Atp Finals, spettacolo anche in musica con Fiorella...

Cassazione: “Chiamare sindaco ‘Cetto La Qualunque’ non significa...

Forum risk management, presidente ‘più risorse e innovazione...

Alex Britti, l’ex compagna rompe il silenzio: “Basta...

Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l’ultimo posto in...

Diabete tipo 1, ok a nuova terapia per...

Campania, Meloni: “Può essere il motore di sviluppo...

Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30...