La volta buona, Eva Grimaldi: “Sono rimasta un anno senza seno per un chirurgo incompetente”

by Adnkronos
Eva Grimaldi ha raccontato a La volta buona il percorso legato agli interventi chirurgici al seno, rivelando di aver rischiato la vita a causa di gravi complicazioni post-operatorie.  

Ospite oggi, giovedì 13 novembre, nel salotto di Caterina Balivo, l’attrice ha spiegato di aver subito un’infezione profonda da una delle protesi e aggravata da una complicata gestione medica poco adeguata. “È stata operata da un chirurgo molto famoso”, ha aggiunto la padrona di casa.  

A causa dell’infezione, l’attrice è rimasta un anno senza seno: “Sono stata in sala operatoria in una stessa giornata due volte. Dopo tanti mesi con il drenaggio, mi sono diretta da un chirurgo competente, e il problema è stato risolto”.  

 

