La Terra colpita da una forte tempesta solare: possibili effetti su satelliti e comunicazioni

Una forte tempesta geomagnetica proveniente dal sole ha colpito nuovamente la Terra il 29 maggio 2025. Il Centro di Previsione Meteorologica Spaziale del NOAA ha dichiarato che giovedì mattina sono stati raggiunti livelli di tempesta geomagnetica elevati (G3), su una scala che va da 1 a 5. La tempesta solare si sta verificando in risposta all'influenza di un flusso ad alta velocità del buco coronale a polarità negativa (CH HSS). Un buco coronale appare come un vuoto oscuro nel Sole perché queste aree contengono plasma più freddo e meno denso. Questo permette al materiale di fuoriuscire a velocità maggiori e a volte di inviare impatti sulla Terra, come sta accadendo questa settimana. Il sito Spaceweather.com spiega che il vento solare soffia intorno alla Terra più velocemente di 700 km/s. Questo sta mettendo sotto pressione il campo magnetico del nostro pianeta e causando tempeste geomagnetiche. Il 29 maggio uno 'scontro' avvenuto nello spazio interplanetario tra il vento solare più veloce, proveniente da buchi coronali presenti sulla superficie del Sole, e un flusso più lento di vento solare, ha scatenato 24 ore di tempesta geomagnetica non-stop. Le eruzioni solari possono interferire con le comunicazioni radio, le reti elettriche, i segnali di navigazione e rappresentare un rischio per i veicoli spaziali e gli astronauti.