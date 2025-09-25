News

La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I vampiri che hanno fatto sognare una generazione stanno per tornare al cinema. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Stephenie Meyer, l'intera saga di 'Twiligh' torna nelle sale italiane. "Forever Begins Again", scrive Eagle Pictures dandone l'annuncio. I cinque film della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson arrivano al cinema in date diverse, a partire dal 6 ottobre e fino al 4 novembre. Ecco quali: 'Twilight' il 6 e il 7 ottobre 'New Moon' il 13 e il 14 ottobre 'Eclipse' il 20 e il 21 ottobre 'Breaking Dawn Parte 1' il 27 e il 28 ottobre 'Breaking Dawn Parte 2' il 3 e il 4 novembre —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario...

Beni russi congelati, la Germania riapre la partita:...

Papà a 64 anni, la rock star anni...

Esame di Maturità, Valditara: “Dal nome all’orale, cambia...

Abbas all’Onu: “Pronti a governare Gaza, Hamas non...

Simona Ventura e gli altri, quando lo stalking...

Imprese, arrivano i Money Awards 2025, premi che...

Pierre Fabre: “Per vescica iperattiva nuova terapia dopo...

Finazzi Agrò (Tor Vergata): “Con vibegron, un agonista...

Ginecologo: “Più donne con vescica iperattiva, diagnosi precoce...