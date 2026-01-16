News

La Ruota dei Campioni, stasera venerdì 16: Gianni Morandi superospite

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Stasera, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de ‘La Ruota dei Campioni’, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de ‘La Ruota della Fortuna’. Super ospite dello speciale: Gianni Morandi. 

La serata, tutta dedicata a ‘La Ruota dei Campioni’, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a ‘La Ruota delle Meraviglie’, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open:...

Groenlandia, 100 soldati europei sull’isola? “Per Trump non...

Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Julio Iglesias: “Contro di me accuse totalmente false,...

Milano, uomo trovato morto in casa con un...

Circular Economy Act, cos’è e a cosa serve...

Gaza, Trump: “Formato Consiglio per la pace, Hamas...

Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e...

Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: “Crediamo molto...

Meloni posta foto con Takaichi stile manga