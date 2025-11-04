News

La moglie di Polonara: “Achille è stato in coma, le possibilità di vita erano basse”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse”. Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, ha raccontato così – alla trasmissione ‘Le Iene’ – le ultime difficili settimane del giocatore della Dinamo Sassari, che da mesi combatte contro la leucemia mieloide. 

Dopo il trapianto di midollo osseo, Polonara ha vissuto giorni complicati e di paura. Giorni difficili e per fortuna archiviati, visto che a breve sarà dimesso dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi. Inoltre, dallo scorso weekend è stato concesso ad Achille di uscire ogni tanto dall’ospedale, come accaduto per esempio in occasione del quinto compleanno della figlia Vitoria, festeggiato sabato scorso in famiglia. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Belve, Iva Zanicchi: “Ho sgridato il Papa perché...

Chiellini ‘conferma’ Spalletti: “Ha lo status per creare...

Ancora un avvistamento di droni, voli sospesi all’aeroporto...

Truppe internazionali a Gaza? Ecco chi può partecipare...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 novembre

Crollo Torre dei Conti, la figlia dell’operaio morto:...

Champions, oggi Juventus-Sporting Lisbona – Il match in...

Ventenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per...

Donna accoltellata a Milano, legale di Lanni: “Movente?...

Donazione record da 80 milioni, l’ex moglie di...