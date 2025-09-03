La moglie di Froome: “Chris ha rischiato la vita nell’incidente”

(Adnkronos) – Il quattro volte campione del Tour de France, Chris Froome, ha subito un trauma cardiaco potenzialmente letale durante l'incidente in allenamento della scorsa settimana, secondo sua moglie Michelle. L'incidente di mercoledì nel sud della Francia ha costretto Froome a un intervento chirurgico per riparare una vertebra fratturata, un polmone collassato e cinque costole rotte. Tuttavia, è stato ora rivelato che l'operazione ha anche evidenziato una rottura del pericardio dovuta a un trauma toracico contusivo, riportato da Froome quando si è scontrato con un cartello stradale a oltre 48 km/h. "Ovviamente era molto più grave di qualche osso rotto. Sta bene, ma la convalescenza sarà lunga", ha detto Michelle al Times. "Non andrà in bicicletta per un po'. Chris è felice che condivida questo messaggio perché la gente deve capire cosa sta succedendo", ha spiegato la moglie del campione di ciclismo. Si prevede che il quarantenne si riprenda completamente, ma come minimo la stagione in corso è finita. Froome è negli ultimi mesi del contratto quinquennale firmato quando lasciò la Ineos Grenadiers per unirsi alla Israel Premier-Tech in vista della stagione 2021. Froome ha vinto il Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017, vincendo anche il Giro d'Italia nel 2018 e la Vuelta a España nel 2011 e nel 2017, tutte con il Team Sky.

