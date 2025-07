La malattia (anche fake) fa tendenza, Antonacci e Gerry Scotti vittime del clickbait

(Adnkronos) – Cosa non si fa per un click in più. Biagio Antonacci e Gerry Scotti sono solo le ultime due vittime del clickbait estremo, quello che per attirare lettori su un sito produce titoli allarmanti sulla salute (quando non arriva direttamente ad annunciare la morte) di personaggi noti. Ieri il cantautore milanese ha dovuto smentire con un post sui social di essere finito in ospedale dopo aver rischiato il soffocamento (da notare l'ironia dell'autore della fake news visto che Antonacci è autore di un brano che s'intitola 'E' soffocamento'): "Come vedete sto molto bene … le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti", ha scritto l'artista accanto a un video che lo ritraeva mentre cantava accompagnandosi con la chitarra. Più sofisticata ma altrettanto fastidiosa la fake news che ha portato in tendenza Gerry Scotti nelle ultime 24 ore, più della sua conferma come uno dei pilastri dei palinsesti Mediaset svelati ieri. "Ricovero Gerry Scotti, il quadro clinico è disperato: fegato reni e pancreas coinvolti. Terapia intensiva e corsa contro il tempo", si legge nel titolo di un articolo pubblicato su un sito web che, dopo diversi capoversi allarmanti, rivela che il fake è solo temporale. Ovvero, è stata utilizzata una vecchia intervista in cui il conduttore raccontava la brutta esperienza vissuta con il Covid, che lo portò al ricovero, per montare un nuovo allarme sulla sua salute, come si trattasse di un'ultim'ora. La risposta di Scotti non c'è stata, o almeno non diretta. Il conduttore ha però pubblicato un video in cui, "50 anni dopo", sale in sella ad un Ciao della Piaggio perfettamente restaurato per le vie di Milano. Solo gli ultimi due casi di un fenomeno che ha visto negli anni anche dare per morti più volte personaggi molto popolare come Lino Banfi, Al Bano e anche Pippo Baudo. Il quale, l'ultima volta che accadde, nel 2020, in pieno Covid, commentò all'Adnkronos: "Faccio le corna. Succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita". —[email protected] (Web Info)