La cattura di Maduro diventa (quasi) un film – Guarda il video

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’ordine di Donald Trump, il tentativo di fuga di Nicolas Maduro, il blitz della Delta Force e la cattura. L’operazione condotta dagli Stati Uniti diventa (quasi) un film e sbarca sui social. Su X, in particolare, rimbalza il corto che il filmmaker Sebastian Rangel ha creato con l’intelligenza artificiale. In meno di 2 minuti vengono condensati i passaggi principali dell’operazione condotta dagli Stati Uniti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. Gli elicotteri americani decollano, Maduro viene localizzato e Trump dà l’ordine: “Facciamolo”. Il filmato sembra un trailer in piena regola, al di là delle ‘licenze poetiche’. 

 

 

Trump ha assistito all’operazione nella situation room e non era in auto quando il blitz è scattato. La residenza di Maduro, che nella clip è una megavilla con vista su Caracas, in realtà era un bunker all’interno di Fuerte Tiuna. Tra gli elementi riprodotti in maniera assolutamente realistica, l’abbigliamento del presidente venezuelano: la tuta della Nike, diventata un top seller dopo l’operazione, è identica a quella indossata dal leader. 

internazionale/esteri

