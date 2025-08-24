Kursk, Russia abbatte drone ucraino: fiamme in sito nucleare

(Adnkronos) – Le difese aeree russe hanno abbattuto un drone da combattimento ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk, nella parte occidentale del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Tass. Il drone è esploso nello schianto, danneggiando un trasformatore ausiliario, ha reso noto la Tass, citando un post sull'account social Telegram della centrale nucleare di Kursk. L'incendio è stato spento. È stata rilevata la potenza dell'unità 3 della centrale nucleare e i livelli di radiazione sono normali, ha riferito l'agenzia. L'Ucraina non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito a quanto avvenuto. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha ripetutamente chiesto il rispetto delle norme di sicurezza nucleare, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua. Il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, ha avvertito, durante una visita alla centrale nucleare di Kursk un anno fa, del pericolo di un incidente nucleare in caso di combattimenti presso la centrale. Una raffineria di petrolio nel porto russo di Ust'-Luga, sul Mar Baltico, ha preso fuoco in seguito a un attacco con un drone ucraino. Dieci droni sono stati abbattuti sopra il porto, ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko. "I detriti di un drone hanno causato un incendio al terminal Novatek", ha reso noto, aggiungendo che i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. —internazionale/[email protected] (Web Info)