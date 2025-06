Kimi Antonelli sui banchi della maturità: “Ho scelto la traccia sul rispetto”

(Adnkronos) – Tra gli studenti alle prese con la maturità c'è anche il pilota diciottenne di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. "Io ho scelto la traccia sull'attualità: è andata bene, ho cercato di fare del mio meglio, quindi, speriamo" ha detto dopo la prova scritta presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. "La notte prima degli esami l'ho passata con i miei amici, abbiamo festeggiato a casa mia lo scudetto della Virtus Bologna, abbiamo ripassato e ascoltato 'Notte prima degli esami' di Antonello Venditti. Il tema? Tipologia b perché parlava del rispetto, sono andato quindi sull'attualità dato che mi ha permesso di collegarmi allo sport", ha detto il pilota Mercedes, nell'ultimo weekend arrivato 3° nel Gran Premio del Canada, il suo primo podio. La seconda prova? Un tema scritto in lingua inglese: "Sono tranquillissimo perché inglese è la materia che mi riesce meglio e in maniera più facile, per l'orale sono invece un po' più indietro con il programma ma mi sono fatto aiutare dai miei amici per recuperare. Vorrei arrivare il più preparato possibile alla prova quindi sto facendo tutti i collegamenti possibili tra le varie materie", sottolinea Antonelli. Un ringraziamento poi alla scuola e ai professori che lo hanno aiutato nel percorso scolastico per via dei suoi impegni automobilistici: "Per loro è stato un bell'impegno avermi come studente per via dei miei impegni sportivi quindi ci tengo a ringraziare i professori per avermi aiutato. Festeggiamenti? Ancora presto, mi devo concentrare sulla prova di domani. Penserò a festeggiare quando sarà tutto finito, ovviamente in compagnia dei miei amici", conclude. —[email protected] (Web Info)