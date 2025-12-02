News

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l’Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo. 

 

La sfida tra Juventus e Udinese è in programma oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti 

Udinese (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic 

 

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulla piattaforma web Mediaset Infinity.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, baby gang derubano e aggrediscono adolescenti: fermati...

Piogge e temporali fuori stagione, dicembre inizia con...

Stasera debutta ‘L’altro ispettore’, su Rai 1 la...

Honduras, ‘parità tecnica’ tra i 2 candidati conservatori....

Belve, stasera l’ultima puntata: Fagnani intervista tre ospiti...

Meloni in Bahrein per vertice Consiglio cooperazione Golfo,...

Witkoff a Mosca da Putin. Chiamata tra leader...

Montagna, aumenti del 4% per gli skipass: la...

Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto...

Ucraina-Russia, Putin alza il tiro: “Presa Pokrovsk, obiettivo...