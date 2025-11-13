Juventus, torna Pjanic? Il centrocampista a Torino, ma i tifosi sono divisi

(Adnkronos) –

Miralem Pjanic torna alla Juventus? Una visita ‘a sorpresa’ dell’ex centrocampista bianconero fa sognare i tifosi. Oggi, giovedì 12 novembre, il giocatore bosniaco, oggi svincolato dopo l’ultima esperienza in Russia al Cska Mosca, si è fermato qualche ora alla Continassa per rivedere quella che, per quattro anni, è stata casa sua.

Pjanic è stato accolto con entusiasmo e ha postato nelle sue storie Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Juventus e il ‘suo’ numero 5: “Sempre felice di tornare a casa”, ha scritto accompagnando la foto con due cuori, uno bianco e uno nero. Nella storia successiva invece Pjanic ha documentato l’incontro, con tanto di abbracci e sorrisi, con l’ex compagno, oggi dirigente, Giorgio Chiellini e il tecnico Luciano Spalletti, che lo ha allenato durante la sua seconda parentesi alla Roma, dal 2015 al 2017.

Le foto hanno fatto sognare i più nostalgici tra i tifosi della Juventus, che su X hanno invocato il ritorno di Pjanic, 35 anni e libero da ogni contratto. “Per sei mesi e alle giuste condizioni sarebbe tanta roba”, scrive un utente. Un pensiero condiviso: “Nel nostro centrocampo potrebbe giocare ancora senza problemi”, “riscattiamo finalmente quell’operazione senza senso con il Barcellona”, scrive un altro alludendo all’addio di Pjanic, ceduto ai blaugrana nell’estate 2020 in cambio di Arthur Melo, rivelatosi poi un flop.

Il sentimento comune, in ogni caso, è di scetticismo. I più infatti fanno notare la carta d’identità e una carriera ormai in decrescendo, che dopo la parentesi, non molto positiva, al Barcellona si è sviluppata tra Turchia, Emirati Arabi e Russia, invitando poi la società a puntare sui giovani.

