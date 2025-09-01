News

Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lois Openda è a un passo dalla Juventus. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude il calciomercato in Italia e i bianconeri stanno accelerando per il colpo in attacco. Il nome scelto è quello della punta belga, su cui il club ha virato con decisione dopo il mancato accordo con il Psg per il ritorno di Kolo Muani.  Ma chi è Lois Openda? Belga, 25 anni, gioca nel Lipsia, e il suo cartellino vale circa 40 milioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dg bianconero Comolli ha chiuso con i tedeschi un accordo per un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Per l'attaccante, atteso a ore a Torino per le visite mediche, è pronto un quadriennale. La sua esperienza in Germania si chiude con 41 reti in 93 partite. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, “18enne picchiata e violentata vicino a stazione...

Musetti-Munar oggi agli Us Open: orario, precedenti e...

Neurologi Sin replicano a specialista Usa: “Ssn non...

Sinner-Bublik oggi: orario, precedenti e dove vederla in...

Ucraina, Putin: “La guerra? Nata da colpo di...

Caso Denise, 21 anni fa la scomparsa. I...

Mostra Venezia, arrivano Dwayne Johnson ed Emily Blunt:...

Bagliori di stelle con il Filming Italy Venice...

Ucraina, omicidio ex presidente Parlamento Parubiy: arrestata una...

Terremoto in Afghanistan, oltre 250 i morti e...