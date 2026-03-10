News

Jutta Leerdam, un suv… dopo le medaglie a Milano Cortina: il super regalo del fidanzato Jake Paul per le Olimpiadi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un regalo speciale (e costosissimo) per dei trionfi speciali. Jake Paul non ha badato a spese dopo le medaglie vinte a Milano Cortina dalla fidanzata Jutta Leerdam, star del pattinaggio. Il pugile youtuber, famosissimo sui social, ha regalato alla sua compagna un suv da oltre 500mila euro per festeggiare le due medaglie, un oro e un argento, conquistate alle Olimpiadi italiane poche settimane fa.  

 

“Solo il meglio per la mia regina. Si è impegnata per conquistare l’oro e l’argento, quindi le ho preso un carro di bronzo” la dedica postata sui social da Jake Paul per la campionessa olandese. Nel video pubblicato, il pugile accompagna Jutta coprendole gli occhi per mantenere la sorpresa fino all’ultimo. Poi, ecco uno scintillante suv Mercedes-Benz Classe G color bronzo da mezzo milione, pronto all’uso.  

milano-cortina-2026/protagonisti

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sostenibilità, torna ‘The Good Farmer Award’: candidature aperte...

Ascolti tv, 9 marzo: debutto vincente per ‘Guerrieri’...

È morto Luigi Nativi, il tiktoker aveva 18...

Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti...

Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo? È andato male,...

Basta l’Iban per fare dispetti: addebito da 1.200...

Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: “Nessun rischio...

Esplosione in una palazzina a Pescia: si cerca...

Morto a 60 anni Tommy DeCarlo, voce dei...

Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei...