Juan Carlos e il presunto flirt con Diana: “Fredda e distante, mai avuto relazione con lei”

(Adnkronos) – La principessa Diana era "fredda" e "distante", quando era lontana da fotografi e telecamere. Lo sostiene l'ex re di Spagna Juan Carlos in un nuovo, sconvolgente libro di memorie, nel quale il sovrano, a cui sono state attribuite numerose relazioni extraconiugali, nega di aver mai avuto un flirt con l'allora moglie del principe Carlo. In 'Reconciliation', che sarà pubblicato la prossima settimana, Juan Carlos sostiene che Diana fosse "fredda, taciturna, distante, tranne in presenza dei paparazzi". Le speculazioni sulla relazione di Diana con Carlos covano dagli anni '80, dopo che la principessa, il principe Carlo, William e Harry soggiornarono al Palazzo Marivent, la residenza estiva della famiglia reale spagnola a Palma di Maiorca, in quattro diverse occasioni. Si dice però che Diana provasse repulsione per l'ex re. Andrew Morton, il suo biografo, affermò in 'Ladies of Spain' che la principessa lo descrisse come un "uomo molto libidinoso" e che, dopo una visita a Maiorca, la donna disse alle sue amiche: "Mi sentivo a disagio a essere lasciata sola con lui in una stanza, anche se posso assicurarvi che non è successo nulla". Sembra che Juan Carlos fosse un tale donnaiolo che i servizi segreti spagnoli – ha rivelato José Manuel Villarejo, ex commissario di polizia, durante un'audizione parlamentare nel 2024 – furono costretti a iniettargli "ormoni femminili e inibitori del testosterone per abbassare la sua libido, perché si riteneva che fosse un problema per lo Stato essere una persona così ardentemente passionale". La sua presunta relazione con l'imprenditrice e mondana Corinna zu Sayn-Wittgenstein è una delle tante ragioni per cui abdicò al trono nel 2014. Si dice che Diana stessa abbia avuto diverse relazioni nel corso della sua vita. Secondo un'amica che ha parlato con Sally Bedell Smith, autrice di 'Diana in Search of Herself: Portrait of a Troubled Princess', "era solita collezionare uomini secondo il vecchio stile romantico. Ti lanciava un'occhiata con gli occhi bassi… In fondo sapevi che era un gioco, e in un certo senso molto intelligente, non cinico, ma facendo così, conquistava tutti". La sua prima presunta relazione extraconiugale sarebbe avvenuta nel 1985, quando si innamorò della sua guardia del corpo Barry Mannakee. Tina Brown, autrice di 'The Diana Chronicles', ha affermato: "Per una donna in una gabbia dorata, le guardie del corpo sono un ovvio candidato per una fissazione romantica". E la stessa Diana ha dichiarato in una conversazione registrata apparentemente riguardante Mannakee: "Ero felice solo quando lui era nei paraggi. Ero come una bambina davanti a lui per tutto il tempo, disperata e in cerca di elogi. Disperata".

