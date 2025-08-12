News

Jerry Calà e Matteo Renzi, serata a sorpresa all’Anema e Core di Capri

by Adnkronos
(Adnkronos) – Serata sorprendente per chi frequenta la Taverna Anema e Core di Capri. A catalizzare l’attenzione del pubblico l’arrivo di Jerry Calà, amico storico del locale, che ha condiviso il palco con Gianluigi Lembo. Ma tra i tavoli c’era anche Matteo Renzi, in vacanza con amici e famiglia. Momento clou della serata quando i figli dell’ex premier, Francesco ed Ester, hanno improvvisato una versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, dedicandola ai genitori. La canzone recita “Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo”, ma Renzi non si è tirato indietro e ha ballato e cantato in pista, mentre gli organizzatori distribuivano costumi da Superman, antico romano e tamburelli capresi.  —[email protected] (Web Info)

