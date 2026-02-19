News

Jagiellonia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Fiorentina torna protagonista in Conference League. Oggi, giovedì 19 febbraio, i viola sfidano i polacchi dello Jagiellonia – in diretta tv e streaming – in trasferta nell’andata dei playoff della terza competizione europea. La squadra di Vanoli è reduce dal successo contro il Como in campionato, piegato 2-1 al Sinigaglia. 

 

La sfida tra Jagellonia e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Jagiellonia (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. All. Siemieniec 

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli 

 

Jagiellonia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi...

Brann-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie –...

Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice...

Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

Ucraina, Zelensky: “Usa e Russia discutono nuovo documento...

Maltempo con neve abbondante e piogge diffuse: ma...

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo...

Blitz anti-camorra a Napoli, sgominati i vertici di...

Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv