Jacobs, il ritiro dopo la delusione di Tokyo? “Non so se vale la pena continuare”

Marcell Jacobs pensa al ritiro? Il velocista azzurro è stato eliminato oggi, domenica 14 settembre, nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Tokyo 2025, lì dove quattro anni fa aveva vinto un oro olimpico. Dopo quel trionfo però Jacobs è caduto in una crisi da cui, anche a causa di diversi problemi fisici, non sembra riuscire a uscire: "La testa mi sta dicendo che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni", ha detto a caldo. "So che non valgo 10''16, ma questo è il tempo che ho nelle gambe in questo momento. L'anno scorso dopo le Olimpiadi ero tornato vicino al personale e mi ero fatto una promessa: se avessi avuto ancora una stagione difficile non so quanto avrei potuto continuare", ha spiegato Jacobs, "la gente ha iniziato a conoscermi dopo i Giochi, ma le parole di tristezza nella mia carriera sono state tre volte di più rispetto a quelle di gioia. Devo prendermi un po' di tempo, per capire se vale la pena continuare soffrire così". "Sapevo che era una stagione un po' complicata, ma questo è lo stadio che mi ha regalato la giornata più bella della mia vita e magari speri che ci sia un tocco di magia", ha continuato, lasciando dubbi sulla sua presenza nella staffetta 4×100, "c'è chi sta meglio di me e sarebbe meglio far fare esperienza ai più giovani. Valuteremo nei prossimi 2 giorni. Un tempo così non lo facevo nemmeno quando facevo salto in lungo o magari lo facevo quando sbagliavo tutto". —[email protected] (Web Info)