Ius soli, Salvini: “Da Corte Suprema Usa ottima notizia”

(Adnkronos) – Plauso del centrodestra italiano alla decisione della Corte Suprema Usa di dare ragione al presidente Donald Trump sulla cancellazione dello ius soli. "Mentre in Italia si discute di un irrilevante parere dell'ufficio del Massimario della Cassazione che critica il Decreto sicurezza, dagli Stati Uniti arriva l’ottima notizia che la Suprema Corte Usa permetterà a Trump di cancellare lo ius soli", commenta all'Adnkronos Matteo Salvini. Si tratta, osserva, di "un messaggio di buonsenso che gli italiani hanno già recepito come dimostrato nel recente referendum, nonostante certe tentazioni dannose che rilevo anche nella maggioranza". Soddisfazione per la decisione della maggioranza repubblicana della Corte Suprema Usa è stata espressa anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan con un laconico "God bless America"! Più tiepido il portavoce nazionale e deputato di Forza Italia Raffaele Nevi: "Gli Stati Uniti sono un Paese democratico, hanno la loro Costituzione, non interveniamo su una decisione della Corte Suprema – afferma all'Adnkronos -. Le sentenze vanno applicate. Noi ci dedichiamo alle nostre questioni". —[email protected] (Web Info)