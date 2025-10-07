News

Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Guardia Civil di Formentera ha escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, in provincia di Cuneo, trovata senza vita domenica nella sua abitazione a Es Pujols. Lo scrive la Voz de Ibizia citando i risultati dell'autopsia condotta sul corpo della donna. La Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause del decesso della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull'isola. Il compagno della vittima, l'italiano 51enne Ivan Sauna inizialmente sospettato di violenza di genere, è stato portato questa mattina in tribunale a Ibiza per essere ascoltato. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sarah Toscano lancia ‘Met Gala’, ma il nuovo...

Guidesi: “Su automotive anche Germania su nostre posizioni,...

Trump contro Greta Thunberg, l’attivista risponde: “Gestione della...

Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo...

Tpl, siglato protocollo intesa tra Sviluppo Lavoro Italia...

Farmaci, ok Aifa al rimborso per combinazione antibiotica...

Stephen King bersaglio numero uno della censura in...

Progettava violenze in nome della jihad, arrestato 15enne...

Università, un’opera murale di Luigi Loquarto per il...

Giornata della salute mentale, appello dei neurologi Sin...