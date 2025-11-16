News

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff. 

 

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 

sport

