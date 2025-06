Israele, raffica di missili dall’Iran. Idf attacca obiettivi militari a Teheran

(Adnkronos) – Nuova raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. Le difese aeree, spiega l'Idf, è al lavoro per abbattere le minacce. I civili sono stati istruiti a rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso, riporta il Times of Israel. La tv di Stato iraniana ha poi confermato quanto già anticipato dall'esercito israeliano, ossia che è "iniziato il lancio di missili". L'aeronautica israeliana sta intanto conducendo attacchi aerei contro obiettivi militari a Teheran. Lo hanno annunciato le Idf, citate dal Times of Israel. Gli attacchi arrivano mentre le difese aeree israeliane sono a lavoro per abbattere la raffica di missili balistici iraniani. —internazionale/[email protected] (Web Info)