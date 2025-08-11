Israele-Gaza, Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

(Adnkronos) – A settembre, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Australia riconoscerà "lo Stato di Palestina". "Oggi confermo che all'80esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, a settembre, l'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina – ha detto il premier Anthony Albanese – e riconoscerà il diritto dei palestinesi a un loro stato sulla base degli impegni che l'Australia ha ricevuto dall'Autorità palestinese". "Lavoreremo con la comunità internazionale per far sì che questo diritto diventi realtà", ha aggiunto, parlando di "sforzi coordinati a livello globale" a sostegno di una soluzione a due stati. "E' – ha detto – la speranza migliore per l'umanità per rompere il ciclo di violenza in Medio Oriente e portare alla fine del conflitto, della sofferenza e della fame a Gaza". —internazionale/[email protected] (Web Info)