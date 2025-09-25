News

Israele, auto esplode a Tel Aviv: almeno un ferito

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Almeno una persona sarebbe rimasta ferita nell

'esplosione di un'auto a La Guardia Street, a Tel Aviv. Lo riferisce il sito di Ynet, secondo cui le squadre di soccorso insieme alle forze di polizia sono sul posto.  I medici hanno trovato l'uomo, di 46 anni, pienamente cosciente, con lievi ferite e lo hanno trasportato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato il servizio di emergenza Magen David Adom.  Agenti di Hamas avrebbero intanto tentato di lanciare un missile antiaereo contro un elicottero dell'aeronautica militare israeliana sopra la città di Gaza. Lo ha riferito l'Idf, aggiungendo che il missile non è riuscito a colpire l'elicottero e non sono stati causati danni o feriti e che "ha continuato la sua missione di assistenza alle truppe da combattimento nella zona". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Trump e la svolta pro Kiev: “E’...

Scende il numero degli incidenti stradali ma Roma...

Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel...

Trasporti, al via oggi la decima edizione del...

Il volto di Maurizio Cattelan scolpito da un...

Milano Fashion Week, oggi la prima sfilata Emporio...

Roma Summer Fest e Summertime, estate 2025 da...

X Factor 2025, oggi terza e ultima puntata...

Rivali alla cena con Trump, Kate ruba la...