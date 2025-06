Isola dei Famosi, Lucarelli contro Adinolfi: “Le sue personalità pesano più del suo fisico”

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli, ospite speciale della settima puntata dell'Isola dei famosi, non ha risparmiato critiche al naufrago Mario Adinolfi, protagonista in settimana di accesi scontri contro Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Il concorrente Mirko Frezza ha accusato Teresanna Pugliese di essere un "personaggio televisivo" che gioca di strategia. Mentre, su Mario Adinolfi, il naufrago l'ha accusato di essere invadente, parlando di una presunta "doppia personalità". E a questo punto che è intervenuta Selvaggia Lucarelli, nel ruolo di opinionista, che prima ha attaccato Mirko Frezza: "Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri. Caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il parac*lo con me", ha detto. Poi, ha rivolto dure parole nei confronti di Mario Adinolfi: "Le accuse mosse da Mirko a Mario sono perfette. Ha doppie, triple, quadruple personalità. E non si tratta di bodyshaming: le sue personalità pesano più del suo fisico". E ancora: "Sull'isola lui sta giocando la parte dell'uomo carismatico, muove gli altri come pedine, con grandissima abilità. Se ne sta seduto tutto il giorno, come le comari di paese, e sparla di tutti, mettendoli uno contro l'altro, in maniera piuttosto diabolica", continua Lucarelli delineando un ritratto sul giornalista. Poi, si è rivolta direttamente al naufrago incalzandolo: "Mario ma dov'è l'uomo che sui social, in politica, attacca tutti? Con questa aria sorridente… si è spiaggiata la tua personalità sull'isola?". Immediata la replica di Adinolfi: "Ho sempre attaccato col sorriso, mai con rabbia". "Perché sei un passivo aggressivo", ha aggiunto la giornalista, secca. —[email protected] (Web Info)