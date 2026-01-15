News

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un’intossicazione a Ischia. I giovani sono in condizioni stabili e non destano preoccupazione. Hanno comprato l’acqua in un istituto superiore di Casamicciola Terme. 

Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero ‘Anna Rizzoli’ di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri e le analisi dell’Asl Napoli 1 centro, che ha acquisito i campioni di prodotto.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e...

Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e...

Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”....

“Guida ResponsabilMente”: la Città Metropolitana di Napoli come...

Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori:...

Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco....

Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per...

Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29...

Milano Cortina 2026, ‘life in motion’ è il...