Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un’intossicazione a Ischia. I giovani sono in condizioni stabili e non destano preoccupazione. Hanno comprato l’acqua in un istituto superiore di Casamicciola Terme.

Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero ‘Anna Rizzoli’ di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri e le analisi dell’Asl Napoli 1 centro, che ha acquisito i campioni di prodotto.

cronaca

