Iran, Wsj: possibile attacco Usa, Trump avvia ‘discussioni preliminari’

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’amministrazione statunitense avrebbe avviato “discussioni preliminari” su un possibile attacco contro l’Iran, dopo le ripetute minacce del presidente Donald Trump di colpire la Repubblica islamica nel caso in cui il regime uccida manifestanti. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti informate. 

I colloqui – secondo il quotidiano – si sarebbero concentrati sulla selezione di potenziali obiettivi militari; tra le opzioni allo studio figura un “attacco aereo su larga scala”. Il giornale precisa tuttavia che, al momento, non vi sono segnali di un’azione imminente e che non sono stati mobilitati né mezzi né personale in preparazione di un’operazione militare. 

