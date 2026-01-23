Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

(Adnkronos) –

Il presidente americano Donald Trump vuole rimpatriare in Iran, a partire da domenica, decine di oppositori del regime di Teheran e attivisti Lgbtq che, nella Repubblica islamica, rischiano la vita. Lo scrive la Cnn citando fonti ben informate. Si tratterebbe del primo volo di espulsione dagli Stati Uniti verso l’Iran dall’inizio dell’ultima ondata di proteste, il 28 dicembre, e il terzo in assoluto dell’Amministrazione Trump.

Due degli iraniani a cui è stato comunicato che saliranno sul prossimo volo diretti in Iran sono partner e, se costretti a tornare, corrono “un’altissima probabilità” di essere giustiziati perché gay

, ha detto alla Cnn il loro avvocato, Bekah Wolf. “Se venissero rimandati indietro rischierebbero la pena di morte per impiccagione”, ha affermato Wolf, un avvocato dell’American Immigration Council. “Quando sono fuggiti nel 2021 erano stati arrestati dalla ‘polizia morale’ per essere gay e perseguiti per questo, una condotta punibile con la morte”, ha affermato Wolf.

