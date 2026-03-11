News

Iran, Trump: “Guerra finirà presto, deciderò io quando”

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – La guerra in Iran finirà “presto” perché “non è praticamente rimasto niente da colpire”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista telefonica ad Axios. 

E’ rimasta “qualche piccola cosa qua e là… Quando deciderò che deve finire, finirà”, ha affermato Trump, riferendosi alla conclusione della guerra. Il capo della Casa Bianca ha quindi ribadito che “la guerra sta andando alla grande. Siamo molto in anticipo rispetto al programma. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane”. 

internazionale/esteri

