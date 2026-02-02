Iran, Trump: “Colloqui in corso con Teheran”. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a Istanbul

(Adnkronos) – Le navi sono dirette verso l’Iran, ma “continuiamo a negoziare” sul nucleare. Donald Trump oggi alla Casa Bianca affronta diversi temi tra cui quello dei colloqui tra Washington e Teheran. “Vorrei vedere un accordo, ma vedremo che accadrà” ha detto il presidente americano.

Secondo quanto riferiscono due fonti informate ad Axios, l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo. Una terza fonte ha precisato che l’incontro rappresenta “lo scenario migliore”, avvertendo che nulla è ancora definito con certezza.

Dallo Studio Ovale Trump non risparmia consigli anche all’Europa che invita a “stare attenta” per gli enormi problemi con “l’immigrazione e l’energia”. “Sta diventando irriconoscibile” dice.

Stop alle forniture di petrolio messicano a Cuba

Il Messico smetterà di inviare petrolio a Cuba. Una decisione presa, poco dopo che gli Stati Uniti avevano minacciato di imporre dazi sui Paesi che fornivano greggio all’isola. “Cuba è una nazione fallita” ha sentenziato Trump” spiegando, comunque, che gli Usa “stanno ancora trattando con i leader cubani”.

