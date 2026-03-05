Iran, Trump avanti tutta: “Teheran vuole accordo ma è troppo tardi”

(Adnkronos) –

“L’Iran ha chiamato per fare un accordo. E’ un po’ tardi…”. Donald Trump riceve Leo Messi e l’Inter Miami alla Casa Bianca e mentre premia i campioni della MLS fa il punto sulla guerra che gli Stati Uniti e Israele stanno conducendo contro l’Iran.

“Gli Stati Uniti continuano a demolire totalmente il nemico, siamo in anticipo rispetto al programma, a livelli mai visti. Stiamo distruggendo la capacità di lanciare missili e droni, abbiamo colpito circa il 60%. La loro Marina è andata, 24 navi in 3 giorni sono state distrutte. Non hanno aviazione, non hanno difesa aerea. Le loro comunicazioni sono compromesse”, dice Trump in una scena a dir poco curiosa: il presidente americano snocciola gli aggiornamenti sull’operazione militare mentre Messi, a due passi, ascolta. Alle spalle di Trump, la squadra schierata assiste al comizio.

“Gli iraniani sono duri, vogliono combattere. Stanno chiamando per chiedere ‘come possiamo fare un accordo?’. E’ un po’ tardi, vogliamo combattere più di quanto lo vogliano loro”, svela Trump, ribadendo che l’operazione Furia Epica si fermerà solo quando la Casa Bianca riterrà di aver centrato gli obiettivi.

“Esorto ancora la Guardia rivoluzionaria e la polizia a deporre le armi: accettate la totale immunità o preparatevi ad affrontare una morte certa. Per il popolo iraniano è il momento di farsi avanti e riprendere il proprio paese, per l’Iran sta cominciando un grande futuro. Gli Stati Uniti si assicureranno che, chiunque guidi il paese, non sarà una minaccia per nessuno”, dice Trump. Dopo l’apertura dedicata alla crisi internazionale, con disinvoltura il presidente volta pagina e passa a parlare di ‘soccer’. “Mio figlio oggi mi ha detto ‘papà, sai chi c’è oggi alla Casa Bianca?’… Ho risposto ‘No, ho un po’ di cose da fare in questo periodo’… C’è Leo Messi”, dice il presidente tra le risate generali. “Io ho visto giocare Pelé, sono un po’ vecchio. Chi è meglio, Messi o Pelè? Messi, sono d’accordo… Ma anche Pelè era forte…”.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)