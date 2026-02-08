News

Iran, proteste di fronte al consolato di Milano: “Viva lo Shah”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – In centinaia hanno manifestato di fronte al consolato generale iraniano in via Monte Rosa a Milano. La stragrande maggioranza dei manifestanti sventolava la storica bandiera imperiale dell’Iran, inneggiando “viva l’Iran, viva lo Shah”, in segno di protesta contro il regime attuale e dell’ondata di repressione che ha scatenato nelle ultime settimane, esprimendo al contempo il proprio appoggio per Reza Pahlavi, figlio esiliato dello Shah deposto dalla Rivoluzione islamica del 1979, divenuto simbolo dell’opposizione alle autorità attuali di Teheran.  

In diversi hanno alzato foto di giovani uccisi dalle autorità nel corso delle proteste che hanno scosso il Paese, altri cartelloni con slogan contro l’ayatollah Ali Khamenei. Tra le bandiere anche quelle di Georgia e Ucraina. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Rocio Munoz Morales ‘gela’ Domenica In: “Sei sulla...

Arrestato per furto l’amico di Ramy, guidava scooter...

Follini: “Effetto Vannacci? Ombre sul sistema maggioritario”

La mamma di Franzoni si commuove: “Prima della...

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa...

Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard:...

Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “E’ stato...

Milano Cortina, “nel Villaggio anche i profilattici”: la...

Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina....