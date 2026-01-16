Iran, opposizioni in piazza a Roma. Conte: “Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra”

(Adnkronos) – E’ gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli restano ai piedi del palco. C’è anche Riccardo Magi, più in là. Restano scorie dopo le tensioni in Parlamento sulla risoluzione bipartisan sull’Iran su cui i 5 Stelle si sono astenuti presentando un loro testo. “Sbaglia chi rompe l’unità”, ribadisce il leader di Più Europa che insieme ai riformisti dem ha stigmatizzato la scelta dei pentastellati.

Distinguo su cui Schlein non si sofferma. La segretaria si intrattiene con Conte e i leader di Avs a favore di telecamere. Progressisti compatti sull’Iran? “Noi ci siamo sempre stati. Il Pd è sempre stato al fianco del movimento Donna Vita Libertà”, risponde la segretaria del Pd ai cronisti. In piazza tanti esponenti dem da Nicola Zingaretti a Matteo Orfini e Michela De Biase. C’è anche il riformista Filippo Sensi. Interviene dal palco il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Con Conte ci sono anche Vittoria Baldino, Francesco Silvestri e Stefania Ascari, tra gli altri.

Il leader M5S ribatte a chi accusa i 5 Stelle di aver fatto mancare la compattezza in Parlamento: una “strumentalizzazione”, dice. “Abbiamo detto dall’inizio che eravamo assolutamente d’accordo con la mozione che è stata presentata. Abbiamo chiesto soltanto un impegno in più, cioè una condanna verso opzioni militari unilaterali al di fuori del quadro del diritto internazionale. La compattezza non ci è stata dimostrata su questo ulteriore impegno, che per noi è essenziale. Perché ieri c’è stato il Venezuela, domani c’è la Groenlandia… Se continuiamo così si sfascia tutto l’ordine mondiale. Non mi sembra una questione secondaria”. E poi rivolto alla maggioranza attacca: “Ci sono esponenti del centrodestra qui oggi? Siamo qui e io non li ho visti. Io non ho capito quale sia la posizione del centrodestra”.

“È importantissimo per noi essere qua – dice Schlein – a dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà. Serve che la comunità internazionale e l’Unione europea usino ogni leva diplomatica e facciano ogni sforzo per isolare il regime. Siamo qui per sottolineare il supporto alla autodeterminazione del popolo iraniano”. Ieri in commissione Esteri il Pd – tranne la riformista Lia Quartapelle – ha votato a favore anche dei punti della risoluzione M5S, oltre che quella bipartisan che è stata approvata.

Stessa scelta da Avs. “Sono risoluzioni che condannano la repressione in Iran, condannano il regime sanguinario degli Ayatollah e questo è un elemento importante, però non pensiamo che il bombardamento degli Stati Uniti d’America possa risolvere. Il rischio è che ci possa essere quello che è accaduto in Iraq e in Libia, ovvero una situazione di guerra civile”, osserva Bonelli. Argomenti che non convincono Magi: “In Italia, sarebbe stato importante avere un segnale unitario del Parlamento italiano. Purtroppo non c’è stato perché c’è sempre chi deve fare un posizionamento personale o di partito in più”.

Critiche a cui ribatte Fratoianni: “Siamo tutti e tutte insieme e lo siamo non da oggi, lo dico a chi dalle parti del centrodestra gioca in modo strumentale accusandoci di ambiguità. Noi abbiamo sottoscritto e votato entrambe le risoluzioni, condividiamo la risoluzione che è stata fatta da tutti e da tutte le forze politiche, e naturalmente condividiamo anche la necessità di esprimersi in modo molto chiaro contro qualsiasi ipotesi di intervento militare straniero. I richiami all’unanimità, l’unità nazionale sono spesso un po’ pelosi. L’unità si costruisce sui fatti”.

—

politica

[email protected] (Web Info)