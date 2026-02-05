News

Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterranea

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) –
Il nuovo missile balistico a medio raggio dispiegato dai Guardiani della rivoluzione, il Khorramshahr-4, si trova in una base sotterranea, rende noto l’agenzia Fars. È la prima volta che un missile viene dispiegato in profondità. Con un raggio di 2mila chilometri e un carico di più di una tonnellata di esplosivo, il missile è il più avanzato dell’arsenale di Teheran. Nel quartier generale dei Guardiani sarà poi costruito un nuovo polo missilistico sotterraneo.  

In seguito ai raid di Israele e degli Usa lo scorso giugno, l’Iran ha cambiato la sua dottrina, adottando la postura del primo colpo, in sostituzione alla postura difensiva precedente. Il Khorramshahr-4 è il sistema portante della nuova dottrina. 

”Le forze armate iraniane sono in grado di colpire facilmente le basi americane” nella regione e sono ”completamente pronte a difendere l’Iran con determinazione e serietà”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’esercito iraniano Mohammad Akraminia. “È facile per le nostre forze armate raggiungere le basi americane, il che le indebolisce ulteriormente. Il nostro messaggio è chiaro e lo abbiamo ripetuto più volte: siamo pienamente pronti a difendere l’Iran con determinazione e serietà”, ha detto Akraminia prima del vertice, previsto domani in Iran, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e gli inviati americani. 

”La situazione è esplosiva” e ”la Russia non intende imporsi come mediatore”, ma ”sta monitorando” quanto accade con l’Iran e ”non resterà indifferente”, anzi è ”pronta a contribuire”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov parlando della crisi iraniana in una intervista a Rt. ”L’Iran è un nostro partner stretto e non resteremo a guardare di fronte all’evolversi della situazione nella regione”, ha aggiunto, sottolineando che ”la situazione è esplosiva non solo per l’Iran, ma anche per l’intero Medioriente”. Lavrov ha anche spiegato che ”la Russia è disposta a prendere le riserve di uranio arricchito che Teheran ha in eccesso se e quando verrà raggiunto un accordo tra l’Iran e gli Stati Uniti”. 

