(Adnkronos) – Le difese aeree del Qatar entrano in azione per contrastare il lancio di missili. L'Iran avrebbe lanciato almeno 6 missili contro la base statunitense di Al Ubeid, in Qatar: si tratta della più grande struttura militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Esplosioni sono state udite a Doha, come evidenziano i video diffusi sui social. —internazionale/[email protected] (Web Info)