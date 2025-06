Iran, Meloni alla Camera: “Nessun aereo americano partito da basi italiane”

(Adnkronos) – "Approfitto per confermare quanto è già stato dichiarato dal ministro degli Esteri, Tajani, dal ministro della Difesa, Crosetto, in questi giorni circa il fatto che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che la nostra Nazione non ha in alcun modo preso parte ad operazioni militari". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025. —[email protected] (Web Info)